Pioli a Sky: "Ora abbiamo esperienze solide. Ci vorrà attenzione e lucidità"

Tutto pronto a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Europa League: alle 21 il calcio di inizio del primo atto tra Milan e Roma. Una gara e un doppio confronto che segnerà inevitabilmente destini e giudizi della stagione di entrambe le squadre. Nello specifico gli allenatori Stefano Pioli e Daniele De Rossi si giocano una fetta del proprio futuro. E ai microfoni di Sky Sport 24, poco prima dell'inizio della partita, è intervenuto il tecnico rossonero Stefano Pioli che ha parlato così sulla sfida di questa sera.

Sulla pressione affrontata con il sorriso: "Sempre stato il nostro modo di lacvorare e prepararci. Ci prepariamo al massimo della concentrazione ma anche con la serenità"

L'esperienza aiuta? "Tutte le esperienze, soprattutto in Europa, aiutano, Qualche anno fa eravamo molti debuttanti. Ora abbiamo messo dentro esperienze solide, positive o negative. Dobbiamo provare a essere la migliore versione di noi stessi e gli avversari sono di grande qualità"

SI percepisce l'atmosfera europea? "Si percepisce. Ce lo stanno facendo sentire anche i nostri tifosi. Cercheremo di giocare con grande energia e qualità. Sono solo i primi 90 minuti ma è una partita che ouò darci grandi indicazioni"

Sul fatto che i gol fuori casa non contano più: "Il calcio è fatto di situazioni e momenti. Quando abbiamo la palla dobbiamo provare a metterli in difficoltà e abbiamo le qualità individuali per farlo. Poi ci vorrà una partita di attenzione e lucidità, soprattutto di superare i momenti difficili che arriveranno sicuramente"