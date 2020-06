Pioli: "Abbiamo dodici partire per raggiungere l'Europa, rimpianti per la Coppa Italia"

Stefano Pioli è tornato a parlare in conferenza stampa, proiettandosi in quella che sarà la conclusione della stagione: “Deve essere il nostro obiettivo. Se il campionato non fosse stato ripreso la nostra sarebbe stata una stagione di rimpianti, ma ora invece abbiamo 12 partite per raggiungere l’Europa. Dobbiamo rincorrere e dobbiamo farlo bene ed il prima possibile, domani riprendere con una vittoria sarà molto importante perché in 40 giorni ci giochiamo tutti. Abbiamo rimpianti per la Coppa Italia, soprattutto per la partita d’andata. Un po’ per demerito nostro e un po’ per certe decisioni”.