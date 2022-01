Pioli: "Abbiamo tirato in porta più di 40 volte nelle ultime due partite, i miei attaccanti torneranno presto a fare gol"

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Milan-Juventus, mister Pioli ha parlato della lucidità sotto porta dei suoi giocatori:

Il Milan non è riuscito a segnare abbastanza nelle ultime due partite...

"Nelle ultime due partite abbiamo tirato in porta più di 40 volte, poi capita la partita dove non sei così lucido. I miei attaccanti torneranno a fare gol presto".