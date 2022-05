Pioli ai suoi giocatori: "Non sarei potuto diventare un allenatore vincere senza un gruppo speciale come il nostro"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante il viaggio di ritorno in pullman da Reggio Emilia dopo aver conquistato il 19° scudetto rossonero, Stefano Pioli, come testimoniano le immagini pubblicate su Twitter del Milan, ha parlato così ai suoi giocatori: "Voglio dirvi che non sarei potuto diventare un allenatore vincere senza un gruppo speciale come il nostro. Vi ringrazio di cuore perchè mi avete fatto crescere come persona e come allenatore. Quello che abbiamo fatto è qualcosa di incredibile".