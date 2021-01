Pioli: "Col VAR ogni fallo sembra violento, Tonali imparerà da questo errore"

Stefano Pioli ha parlato dell'espulsione di Sandro Tonali ai microfoni di Sky: "L'ho abbracciato nello spogliatoio, era dispiaciuto per l'errore. Col VAR tutti i falli sembrano pericolosi e violenti, ma era la dinamica del gioco, Tonali imparerà da questo intervento. Come il rigore con la Lazio, Kalulu lo tocca, ma nella dinamica lui salta e poi lui lo tocca. Dispiace essere rimasti in dieci ma Sandro imparerà da questa situazione, aveva perso la palla e sbagliato il controllo, un giocatore come lui può fare meglio ed imparerà senz'altro".