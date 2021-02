Pioli come Bennacer: "Non conta ciò che hai fatto ma quello che dimostri d'ora in avanti"

Nella giornata di ieri, il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha detto che l'obiettivo della squadra rossonera deve essere quello di arrivare fino in fondo senza pensare a ciò che già è stato fatto, perché altrimenti tutto verrà dimenticato. Oggi Pioli, in conferenza stampa, s'è detto perfettamente d'accordo con le dichiarazioni rilasciate dal suo calciatore: "Non conta ciò che hai fatto fino a ieri ma quello che dimostri da qui in avanti, confermare quello che abbiamo fatto e dare il massimo. Quello che abbiamo fatto fino ad oggi non è sufficiente, il campionato finisce a maggio".