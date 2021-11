Pioli: "Domani servirà una grande prestazione, la squadra è costruita per essere competitiva"

Stefano Pioli è intervenuto alla vigilia di Atletico Madrid-Milan, commentando la sfida di domani in programma con gli spagnoli: "La squadra è costruita per essere competitiva in entrambe le competizioni. Per molti è la prima volta che giocano in Champions. Abbiamo dimostrato che non siamo distanti dalle altre, ma ci manca ancora qualcosina. Domani servirà fare una grande prestazione".