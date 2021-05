Pioli: "Dove sono finiti quelli che dicevano che siamo cresciuti perché non c'erano i tifosi? Averli a San Siro ora sarebbe fantastico"

Mister Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa dopo Torino-Milan 0-7, è tornato ancora una volta sull'importanza dei tifosi e di quanto manchino alla squadra:

Non sarebbe giusto giocare le ultime partite in contemporanea?

"Sarebbe bellissimo giocarle con i tifosi. Sento parlare dell'ultima, ma sarebbe bello tutte e due. Dove sono finiti quelli che dicevano che lo scorso anno siamo cresciuti perché non c'erano i tifosi? A noi ci sono mancati e San Siro, adesso, sarebbe una cosa fantastica. Sarebbe bello. Il calendario è già uscito, giochiamo domenica sera e avremo un po' di tempo in più per recuperare le energie di queste ultime due partite".