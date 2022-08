Pioli e lo slogan stampato nel tunnel di San Siro: "Sii un guerriero, non avere paura"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Be a warrior, not a worrier". È questa la frase motivazionale, scelta da Stefano Pioli, che è comparsa nel tunnel di San Siro sabato pomeriggio contro l'Udinese. "Sii un guerriero, non avere paura", la scritta a caratteri cubitali che i giocatori hanno visto stampata al momento dell'ingresso in campo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.