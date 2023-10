Pioli elogia Pulisic: "E' esperto, forte e darà il massimo per aiutarci"

Pulisic giocherà domani? Stefano Pioli ha risposto così alla seguente domanda in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund: "Domani giocherà la 50esima partita in Champions: è esperto, forte, darà il massimo per aiutarci".