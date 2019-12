Pioli esclude le voci: "Il ruolo di Bennacer è il regista, è uno di quelli che possono crescere di più"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, Stefano Pioli ha parlato di Bennacer, escludendo che l'algerino possa spostarsi in futuro nel ruolo di mezz'ala: "In questo momento la sua posizione è questa, è uno dei giocatori che possono crescere di più. In quel ruolo sono fondamentali le letture, stiamo lavorando tanto con lui, è un ragazzo che ha grande motivazione e voglia di migliorare, il suo ruolo è questo, mi aspetto una crescita importante".