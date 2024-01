Pioli ha un timore ora: "Lunedì dovrò lavorare bene: ho paura che la squadra subisca un po' questo risultato"

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, match valido per la 22esima giornata di Serie A e finito 2-2.

La non solidità senza palla è più una scelta o un difetto?

"La non solidità non è una scelta. La solidità la dobbiamo trovare, la non solidità la dobbiamo cambiare. Non è dettata dalle caratteristiche dei giocatori. Analizzeremo molto l'azione del rigore, perché lì c'è tan to della nostra fase difensiva, della nostra solidità".

Come se li spiega questi errori al 90esimo?

"Abbiamo avuto 10 occasioni noi e 4 il Bologna. Mentalmente devo lavorare bene io lunedì con la squadra. Ho paura che la squadra subisca un po' questo risultato non così positivo".