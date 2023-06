Pioli: "I giocatori da Milan devono essere forti e intelligenti. Kamada? Non posso fare commenti, ma è intelligente"

MilanNews.it

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Hellas ampio spazio anche al mercato, con mister Pioli che come al solito non si è sbottonato più di tanto. Il tecnico rossonero però ha dato un identikit del giocatore che ora serve ad un Milan che compete per vincere:

Cosa intendi per giocatori da Milan? "Giocatori forti e soprattutto intelligenti. Non mi interessa un destro o mancino, alto o piccolo, mi interessa che sia intelligente. Non c'entra niente se hanno 18, 25 o 30 anni, ma devono poter giocare a certi livelli. Non siamo più il Milan contento di essere arrivato sesto ma vogliamo essere competitivi in Italia ed in Europa".

Le piace il Giappone? Stasera guarderà qualche partita? "So che alle 4 c'è City-United, stasera c'è la finale di coppa di Germania, ma stasera guarderò Parma-Cagliari perché sono tifoso del Parma. Conosco molto bene le squadre inglesi e tedesche. Kamada non è un giocatore del Milan, non posso fare commenti. So che è un giocatore intelligente, lo conosco bene".