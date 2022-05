Pioli: "I tifosi sono bravi a sostenerci, domani uno stadio tutto rossonero può darci più carica"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, soffermandosi anche sull'apporto dei tifosi per la gara di domani: "Domani avere uno stadio tutto rossonero non può che darci ancora più carica ed energie, sappiamo quanto sono bravi i nostri tifosi a sostenerci. In questi giorni ho visto una squadra molto attenta. Altre emozioni che non riguardano la partita di domani non ci sono"