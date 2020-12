Pioli: "Inter, Juve e Napoli le favorite per lo scudetto"

Stefano Pioli ha paralto della corsa allo scudetto e delle avversarie in campionato: "Le squadre forti stanno arrivando, sono lì. Noi stiamo facendo un percorso eccezionale. L'Inter, la Juve e il Napoli sono le squadre più attrezzate. Inter e Juventus non possono non essere considerate le favorite, così come il Napoli. Non dobbiamo pensare a questo, continuare a lavorare così e continuare a crescere", ha detto a SkySport.