Pioli: "Mi preoccupa il fatto di avere pochi cambi in difesa"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, fresco del rinnovo contrattuale con i rossoneri (ha firmato stamattina un biennale), parla da Milanello alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, scontro importante per l'Europa.

Il Milan sarà in emergenza senza 4-5 titolari... "Le assenze ci sono ma stiamo bene, la squadra è pronta ed è viva, sa che domani dovrà fare una grande prestazione. Mi preoccupa il fatto di avere pochi cambi in difesa, abbiamo assenze e qualcosa in panchina mancherà. Nel reparto offensivo abbiamo giocatori forti, c'è gente forte pronta a subentrare, nella metà campo in avanti abbiamo possibilità di migliorare mentre dietro siamo in difficoltà".