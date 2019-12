Pioli: "Mihajlovic è un esempio di determinazione. Mi auguro di rivederlo domani"

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, Stefano Pioli è intervenuto per parlare della squadra emiliana. tra le tante domande giunte al tecnico anche un pensiero su Mihajlovic, allenatore del Bologna e esempio della lotta contro la leucemia. Pioli ha avuto parole al miele per il tecnico serbo, augurandosi di poterlo riabbracciare al Dall'Ara:

"Mi auguro di poterlo salutare domani. E' da quest'estate che tifo per loro, Sinisa è un esempio per la sua volontà e la sua determinazione per superare questa situazione difficile. Tifo Bologna per come si è comportata la società e come si è stretta la società attorno all'allenatore. Non avevo dubbi perché ho ottimi ricordi di questa società. Ricomincerò a tifare Bologna da lunedì, spero di abbracciare Sinisa domani".