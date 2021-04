Pioli: "Non esistono distrazioni, testa bassa e pedalare fino alla fine del campionato"

Si è parlato tanto di tante questioni extra campo. Ma come si gestisce il rush finale in campionato. Stefano Pioli ne ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia del match contro il Genoa: "Per noi le distrazioni non ci sono. Continuiamo a lavorare secondo i nostri principi. Vedo una squadra determinata e vogliosa. Siamo alla metà della salita e finchè non si vede la cima bisogna continuare a pedalare".