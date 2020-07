Pioli: "Non sto pensando a cosa succederà il 3 agosto perché sto troppo bene con la squadra"

Stefano Pioli a Dazn ha risposto anche ad una domanda sul futuro: "Non sto pensando per niente al 3 agosto, sto pensando alla gara col Napoli, a fare bene quello che mi piace fare. Siamo diventati squadra, ci conosciamo bene. Non sto pensando a cosa succederà il 3 agosto perché sto troppo bene con la squadra, quello che sarà sarà, non sono preoccupato per quello che sarà il mio futuro. Sarebbe giusto toglierci anche qualche altra soddisfazione per il lavoro che stiamo facendo".