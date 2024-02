Pioli presenta la sfida contro Dea: "Sarà difficile. Atalanta squadra in forma, ma sarà importante per tornare a vincere"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida in programma domani sera contro l'Atalanta, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha fatto un po' il punto sull'attualità della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni.

Domani sarà uno scontro diretto. Che partita sarà?

"'E' una gara importante per la classifica, per tornare a vincere. Sarà difficile, noi, l'Atalanta e l'Inter siamo le squadre che abbiamo fatto più punti. Affronteremo una squadra in forma".

Che Atalanta troverete?

"Loro stanno bene, ma stiamo bene anche noi. Ci hanno sconfitto due volte quest'anno".

Come affrontare l'Atalanta domani?

"Dobbiamo essere forti nei duelli. Guardiola aveva detto bene: affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista, è fastidiosa".