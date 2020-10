Pioli: "Rebic? Abbiamo evitato un infortunio lungo con l'intervento"

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - "Ibrahimovic l'ho ritrovato come è sempre stato, sorridente, positivo, volitivo, generoso, determinato e trascinatore. Sta bene, ha avuto una sola settimana di allenamenti, ma è pronto per giocare. Non so quanti minuti potrà avere": Stefano Pioli nel derby di domani può affidarsi a Zlatan Ibrahimovic che è tornato ad allenarsi con la squadra dopo essere risultato negativo al tampone dopo due settimane di isolamento domiciliare. Un recupero importante per il Milan in vista del derby. Sfida in cui non sarà invece a disposizione Rebic. "Dovrà fare un controllo settimana prossima. Sta bene - spiega Pioli - abbiamo evitato un infortunio lungo con l'intervento. Vediamo settimana prossima i tempi di recupero". (ANSA).