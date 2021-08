Pioli: "Rinforzi dal mercato per la trequarti? Il miglioramento passa dal leggere meglio le situazioni"

Mister Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari, ha parlato dei possibili rinforzi per la trequarti e su cosa migliorare in quella zona di campo: "Credo che il nostro miglioramento dovrà arrivare dal leggere meglio le situazioni. Dobbiamo gestire bene la palla e trovare la superiorità numerica. È un discorso che va oltre il singolo giocatore, è una lettura di squadra che dobbiamo avere nell'ultimo quarto di campo. Abbiamo giocatori di qualità che possono fare la giocata, non sono così convinto che il Cagliari farà la stessa partita dell'anno scorso. Dovremo essere bravi ad essere efficaci, veloci e precisi quando troveremo il pertugio giusto. È una crescita che deve arrivare attraverso la lettura giusta delle varie situazioni in campo".