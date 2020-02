La Fiorentina è una delle sette squadre allenate in Serie A da Stefano Pioli, in 69 gare (24V, 24N, 21P), la sua avventura in viola termina il 9 aprile 2019, dopo la sconfitta in casa per 0-1 contro il Frosinone, rassegna le dimissioni, lasciando il club al decimo posto in campionato e in semifinale di Coppa Italia.