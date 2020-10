Pioli spiega le difficoltà di Leao: "E' stato fermo due mesi, senza le problematiche di Ibra e Rebic non avrebbe giocato"

Rafael Leao è apparso in difficoltà contro il Rio Ave, ma Stefano Pioli ha spiegato quanto fossero precarie le sue condizioni fisiche, aspetto piuttosto chiaro in osservanza della sfida portoghese: "E' tornato da una settimana, senza le problematiche di Ibra e Rebic gli avrei concesso più tempo, non può essere al 100%. Deve crescere e lavorare tanto fisicamente, non ha fatto niente per due mesi, ma per le sue qualità è importante per la squadra".