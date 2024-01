Pioli su Adli: "Sto vincendo la scommessa Adli? È lui che la sta vincendo..."

vedi letture

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Roma, match valido per la 20esima giornata di Serie A e vinto per 3-1 dai rossoneri a San Siro.

Mi aspettavo di sentire la Marsigliese a fine partita...

"La sta vincendo Adli la scommessa: è lui che accettato di cambiare ruolo. Sia stasera che Empoli sono le due sue migliori partite. Ci sta dando delle buone prestazioni. Sono molto contento della disponibilità e dell'impegno che ci ha sempre messo".