Pioli su Krunic: "Per me è uno dei titolari, è un giocatore molto intelligente"

Interrogato su Krunic in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari, mister Stefano Pioli ha parlato così del duttile centrocampista bosniaco: "Io credo che quest'anno abbiamo bisogno di tantissimi titolari, a fine mercato avrò a disposizione tanti titolari. Dobbiamo alzare il livello in tutto. Krunic è un titolare del Milan, molto intelligente, sa occupare bene le zone e partecipa a tutte e due le fasi. Farò scelte partita per partita, i ragazzi dovranno essere bravi a farsi trovare pronti".