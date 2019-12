Pioli su Leao: "Non è un centravanti ma una punta di movimento"

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, Stefano Pioli è intervenuto per parlare della partta contro i rossoblù e della condizione della sua squadra. Incalzato sulla questione riguardante un'alternativa in attacco allo spento Piatek, Pioli ha fatto chiarezza sia sul polacco che su Leao, sin qui visto come la riserva del 9 rossonero:

"Se giocherà domani significa che io lo ritengo funzionale al gioco di squadra. Piatek è più centravanti d'area, Leao non è un centravanti ma una punta di movimento. Si può giocare in tanti modi e con caratteristiche diverse, l'importante è che le caratteristiche siano complementari e la squadra giochi da squadra. Non abbiamo Messi o CR7 ma tanti buonissimi giocatori, dobbiamo puntare sul gioco di squadra".