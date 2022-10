Pioli su Origi: "Avevo sofferto per l’infortunio. Lo ritengo un grandissimo attaccante completo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato a MilanTv dopo il successo con il Monza, Stefano Pioli ha elogiato la gara di Divock Origi: “Lo ritengo un grandissimo attaccante. È completo. Ci è mancato tanto, abbiamo dovuto spingere Oli a giocare tanto. È completo, si muove, va in profondità, ha fisicità, vince i duelli aerei: è un giocatore forte. Ogni singola partita peserà alla fine: l’anno scorso abbiamo vinto per due punti, dobbiamo ragionare così. Sono contento per lui, aveva sofferto tanto per l’infortunio: sono convinto che questa prestazione e questo gol gli daranno ancora più entusiasmo”.