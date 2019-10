Pioli su Paquetà: "Deve incidere di più, essere più presente nelle situazioni decisive"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-SPAL, ha detto la sua su Paquetà: "A Lucas non sta mancando la voglia di fare le cose, deve incidere di più durante la gara, essere più presente durante le situazioni decisive. Siamo tutti chiamati a dare qualcosa in più. Vale per Suso, per Paquetà e per tutti i giocatori del Milan. Siamo migliori di quello che stiamo dimostrando".