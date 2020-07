Pioli sulle scelte: "Non contano solo le prestazioni, voglio una squadra pronta fisicamente"

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato delle possibili decisioni contro la Lazio, sottolineando che non verranno influenzate soltanto dalle prestazioni ma anche dalle energie fisiche: "Le scelte che farò non saranno condizionate solamente dalle prestazioni precedenti ma dal fatto di dover schierare una squadra fisicamente pronta, le valutazioni verranno fatte a 360°".