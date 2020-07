Stefano Pioli, da allenatore, non ha un bilancio favorevolissimo contro la Sampdoria. Il tecnico emiliana ha infatti superato i liguri in sole tre occasioni, pareggiando otto volte e perdendo cinque confronti. L'ultima vittoria ai danni dei blucerchiati risale al 13 dicempre 2017, quando la Fiorentina prevalse per 3-2 nell'ottavo di Coppa Italia.