Pioli vs Verona, sei vittorie contro l'Hellas: l'ultima nel 2017

Stefano Pioli, da allenatore, ha sfidato il Verona in sedici occasioni. Il tecnico emiliano è riuscito a trionfare per sei volte, sette i pareggi e tre le sconfitte. Sulla panchina del Milan, Pioli deve ancora battere i veneti, in quanto nello 0-1 del 2019 in panchina c'era ancora Giampaolo. L'ultimo successo dell'allenatore parmense con l'Hellas risale al 10 settembre 2017, quando la sua Fiorentina vinse addirittura 0-5 al Bentegodi.