Pisanu: "Pioli sta facendo la differenza al Milan come Ibrahimovic"

In esclusiva sul canale Instagram di "TacaLaMarca" è intervenuto Andrea Pisanu, tecnico ed ex giocatore di Parma e Bologna, il quale ha parlato, tra i tanti argomenti, anche di Pioli, suo grande amico: "Abbiamo lavorato più volte insieme ed in tempi diversi, dall’esperienza di Parma è cresciuto davvero tanto. Difatti quando ci siamo incontrati a Bologna l’ho trovato molto più preparato. Adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, riesce a creare una grande empatia, inoltre è uno che parla sempre in maniera molto chiara e sa sempre come aiutarti. Pioli sta facendo la differenza al Milan come del resto Ibrahimovic".