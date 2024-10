Più coraggiosa la ripresa, ma non basta. Le pagelle di Theo: "Vive un incubo contro Frimpong"

Il Milan perde la seconda partita in Champions League, uscendo sconfitto per 1-0 dalla BayArena di Leverkusen contro il Bayer. Queste le pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani, e non, di Theo Hernandez:

La Gazzetta dello Sport 5.5: "Concede troppi metri di spazio alle avanzante di Frimpong. Primo tempo frenato e deludente; più coraggiosa la ripresa con la traversa colpita".

Il Corriere dello Sport 5.5: "Il duello con Frimpong è duro, ma da Theo ci si aspettano partite di altro spessore: troppi errori. Vicinissimo al pari col tiro deviato che colpisce la traversa".

Tuttosport 5.5: "Vive un incubo contro Frimpong, che senza alcun timore lo attacca esponendolo ai suoi punti deboli".

Il Corriere della Sera 4.5: "In difficoltà su Frimpong che però sa fare tutto tranne che tirare in porta. La catena di gioco con Leao non funziona. La traversa nel finale è aiutata da una chiara deviazione".

La Repubblica 5.5: "Schiacciato in difesa, si arrangia. Una traversa".

LA PAGELLA DI THEO HERNANDEZ A CURA DI MILANNEWS.IT

THEO HERNANDEZ 6: il duello in velocità con Frimpong è importante. Si applica tantissimo in fase difensiva. Quando ha la possibilità di respirare con il pallone tra i piedi, cerca di creare lo spazio per le corse di Leao. Sfortunato quando il suo mancino violento, deviato da Wirtz, va a stamparsi all’incrocio dei pali.