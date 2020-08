Pobega verso la permanenza al Milan: dove potrebbe testarlo Pioli?

Come raccontato da MilanNews.it (qui l'articolo), il club rossonero è seriamente intenzionato di testare Tommaso Pobega nel ritiro estivo, con buone chanches che possa restare in rosa in vista della prossima stagione. In questa annata il classe '99, che la prossima settimana sarà impegnato nei playoff di Serie B, ha giocato nel ruolo di mezz'ala. Il 4-2-3-1 del Milan non prevede degli interni, ma il giovane friulano, grazie alle sue grandi doti fisiche (quasi 1.90 mt. di altezza), potrebbe essere adattato nei due davanti alla difesa. Un tentativo doveroso per capire se Pobega potrà dire subito la sua in rossonero o se avrà bisogno di un'altra esperienza in prestito.