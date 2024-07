Policano su Lukaku: "Un calciatore del suo livello è difficile da trovare"

Nelle ultime settimane il nome di Romelu Lukaku è stato accostato più volte al Milan come possibile rinforzo in attacco, anche se più come occasione da mercato inoltrato che colpo da chiudere subito. Chi invece potrebbe precedere i rossoneri e pensare di chiudere la trattativa immediatamente è il Napoli che con Antonio Conte alla guida crede di poter fare leva sul belga. Prima però gli Azzurri devono cedere Victor Osimhen. Ne ha parlato sulle frequenze di 1 Radio Station l'ex calciatore Roberto Policano.

Le parole sull'interesse del Napoli per Lukaku di Roberto Policano: "Lukaku può essere l’erede ideale di Osimhen? Ha caratteristiche completamente diverse ma, anche se leggermente in calo, con Conte ha sempre fatto bene. Sarebbe un buon acquisto per sostituire Osimhen. Se facciamo bene i calcoli, un calciatore del livello del belga è difficile da trovare"