Polverosi elogia così il gol di Fullkrug in Milan-Lecce

Polverosi elogia così il gol di Fullkrug in Milan-LecceMilanNews.it
Oggi alle 20:30News
di Federico Calabrese

Alberto Polverosi, in un editoriale pubblicato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha parlato così di Niclas Fullkrug: "Il tedesco è stato il primo a mettere piede in Italia, all’inizio del mese. Ultima partita a fine novembre col West Ham, dodici minuti alla fine.

La prima da titolare col Milan a Firenze, l’11 gennaio. Poi si è infortunato ma non si è fermato e domenica sera, in una partita molto complicata, ha piazzato il colpo. Gol da centravanti vero, cross dal fondo di Saelemaekers, lui si stacca dalla marcatura e di testa porta i tre punti alla sua nuova squadra". 