Populous, Sharkey: "Nostro design prevede uno stadio che non possa essere confuso con nessun altro al mondo"

Declan Sharkey, Senior Principal di Populous, parlando del progetto stadio ha dichiarato: “Il nostro design prevede uno stadio che non possa essere confuso per nessun altro al mondo e che si converta nel giorno delle partite, creando un aspetto molto distinto ed un’esperienza in linea con le personalità e le tradizioni individuali di Milan e Inter. Sarà come stare a casa per questi due club leggendari.”