Portogallo, Leao titolare nell'ultimo test prima degli Europei

vedi letture

Manca sempre meno all'inizio dei Campionati Europei in Germania. La gara inaugurale tra i padroni di casa e la Scozia è prevista per venerdì 14 giugno. Intanto si giocano gli ultimi test in preparazione del torneo. A scendere in campo questa sera, alle 20.45 all'Aveiro Municipal Stadium, sarà il Portogallo che ospita l'Irlanda, che ha mancato la qualificazione alle fasi finali del torneo. Ultima amichevole dunque per Rafael Leao che è destinato a essere uno dei protagonisti della nazionale lusitana nel prossimo mese.

L'attaccante del Milan è stato scelto come titolare dal Ct Martinez, in compagnia nel tridente con Joao Felix e Cristiano Ronaldo. Questo l'undici iniziale lusitano:

PORTOGALLO (3-4-3): Diogo Costa; António Silva, Pepe, Gonçalo Inácio; Dalot, João Neves, Bruno Fernandes, Cancelo; João Félix, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão,