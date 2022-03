Portogallo, tegola per i playoff Mondiali: Ruben Dias out 4-6 settimane

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brutte notizie per il Manchester City e per Portogallo. Durante la conferenza stampa in vista del derby in programma domenica, Pep Guardiola ha annunciato che Ruben Dias sarà assente per circa 4-6 settimane a causa di un infortunio al tendine del ginocchio rimediato nella sfida di FA Cup contro il Peterborough: "Purtroppo sono cose che succedono durante una stagione. Uno dei nostri migliori giocatori, Kevin De Bruyne, è stato fuori per otto o nove mesi. Non ho intenzione di piangere".

Il difensore centrale non sarà quindi nemmeno tra i convocati di Fernando Santos per i playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022, in cui il Portogallo affronterà la Turchia, il 24 marzo all'Estádio do Dragão e poi, eventualmente, l'Italia di Roberto Mancini.