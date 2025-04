Prandelli sul Milan: "Individualmente è una delle più forti, ma non riesce a fare gioco di squadra"

Cesare Prandelli, ex allenatore, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così del Milan: "Individualmente, per me, è una delle più forti. Livello altissimo. Però non riesce a fare gioco di squadra, ha poca identità, sembra come poco organizzato: manca compattezza, mancano le distanze. Capisco che per Sergio Conceiçao non sia facile arrivare a metà campionato e creare qualcosa senza avere tempo, sotto esame ogni giorno".

In merito invece alla corsa per la Champions League, Prandelli ha spiegato: "Juve e Atalanta sono le favorite, il Bologna è lì vicino e per come ha giocato lo meriterebbe, Roma e Lazio hanno gli scontri diretti per inserirsi. Per Fiorentina e Milan mi sembra difficile".