Presentazione nuovi acquisti, San Siro impazzisce per Luka Modric

Presentazione nuovi acquisti, San Siro impazzisce per Luka ModricMilanNews.it
Oggi alle 21:07News
di Manuel Del Vecchio

Nel pre partita di Milan-Bari, come annunciato dal Club rossonero nelle scorse ore, c'è stata la presentazione dei sette nuovi acquisti arrivati durante questa sessione di calciomercato. Sono entrati in campo, nell'ordine, Pietro Terracciano, Zachary Athekame, Koni De Winter, Pervis Estupinan, Samuele Ricci, Ardon Jashari e Luka Modric.

Com'era prevedibile, all'ingresso in campo del centrocampista croato San Siro è letterelamente impazzito: accoglienza clamorosa per il Pallone d'Oro ex Real Madrid. In attesa di vederlo in campo tutti i tifosi rossoneri sono già innamorati di Luka.