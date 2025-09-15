Presidente Marsiglia: "Cessione Rabiot? Momento complicato, ma bisogna prendere decisioni per il bene collettivo"

Intervistato da La Provence, Pablo Longoria, presidente dell’Olympique Marsiglia, ha parlato così della cessione di Adrien Rabiot a Milan dopo la rissa nello spogliatoio a Rennes con Jonathan Rowe: "È stato un momento complicato. Separarsi dal miglior giocatore della squadra, che ci ha dato tanto la scorsa stagione… non cambio idea su Adrien, ma il calcio non è uno sport individuale ma collettivo. Bisogna prendere decisioni per il bene del collettivo. La lite? Non ero presente, ma mai avevo visto dei giocatori uscire dallo spogliatoio con il volto completamente stravolto. Nella vita non bisogna mai rimpiangere quando si prendono decisioni forti e convinte. Il club è completamente vittima della situazione.

Quale squadra sostituirebbe il suo miglior giocatore alla fine del mercato per 10 milioni? Non avrebbe senso. L’idea iniziale era di trattenerlo, ma quando accade un episodio del genere devi fare in modo che la rosa sia la più competitiva possibile per affrontare la Champions. Non sono solo partite in più, è anche un consumo mentale enorme. La competitività tra i giocatori ci farà crescere" riporta tuttomercatoweb.com.