Presidenza FIGC, la Serie A ha scelto Malagò come candidato
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ANSA) - MILANO, - La Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della Figc. Il via libera al nome dell'ex numero uno del Coni è arrivato durante l'assemblea dei club in corso a Milano. Sono 18 i club che hanno appoggiato Malagò: contrari solo Lazio e Verona. (ANSA).
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