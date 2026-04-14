Serie A, i risultati dell'ultimo turno: stop Milan e Napoli, vincono tutte le altre big

Serie A, i risultati dell'ultimo turno: stop Milan e Napoli, vincono tutte le altre bigMilanNews.it
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Oggi alle 07:10News
di Niccolò Crespi

SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 10/04

ore 20.45, Roma-Pisa 3-0

Sabato 11/04

ore 15, Torino-Hellas Verona 2-1
ore 15, Cagliari-Cremonese 1-0
ore 18, Milan-Udinese 0-3
ore 20.45, Atalanta-Juventus 0-1

Domenica 12/04

ore 12.30, Genoa-Sassuolo 2-1
ore 15, Parma-Napoli 1-1
ore 18, Bologna-Lecce 2-0
ore 20.45, Como-Inter 2-4

Lunedì 13/04

ore 20.45, Fiorentina-Lazio 1-0