Serie A, i risultati dell'ultimo turno: stop Milan e Napoli, vincono tutte le altre big
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SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO
Venerdì 10/04
ore 20.45, Roma-Pisa 3-0
Sabato 11/04
ore 15, Torino-Hellas Verona 2-1
ore 15, Cagliari-Cremonese 1-0
ore 18, Milan-Udinese 0-3
ore 20.45, Atalanta-Juventus 0-1
Domenica 12/04
ore 12.30, Genoa-Sassuolo 2-1
ore 15, Parma-Napoli 1-1
ore 18, Bologna-Lecce 2-0
ore 20.45, Como-Inter 2-4
Lunedì 13/04
ore 20.45, Fiorentina-Lazio 1-0
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News
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Primo Piano
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