Settore Giovanile: i risultati del week end rossonero

Settore Giovanile: i risultati del week end rossoneroMilanNews.it
Oggi alle 07:30News
di Niccolò Crespi

Weekend di gloria per l'Under 15 rossonera, che vince lo scontro diretto contro l'Atalanta per 3-1 e allunga in vetta, portandosi a +5 proprio sui bergamaschi. In gol Boniforti, Bernasconi e Ferrari). Sempre contro l'Atalanta cade l'Under 16 di Parolo, che resta comunque al secondo posto della classifica in scia dell'Inter capolista. Sconfitte anche per l'Under 17 (2-1 a Verona) e l'Under 18 (0-1 vs Torino). Ecco tutti i risultati del fine settimana rossonero. 

I RISULTATI DEL WEEKEND:

UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Rodano FC-Milan 5-0

UNDER 10: campionato, Pozzuolo-Milan 2-0

UNDER 9: campionato, Milan-Accademia Internazionale 4-3 (2x Meroni, Bof, Villa)

UNDER 17: 24ª giornata, Hellas Verona-Milan 2-1 (31'st Borsa)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Iris 1914-Milan 3-6 (2x Archetti, Aglioni, Santeramo, Scotti, Tosoni)

UNDER 12: campionato, Aldini-Milan 3-1 (Sartori)

UNDER 15: 25ª giornata, Milan-Atalanta 3-1 (20'st Boniforti, 24'st Bernasconi, 39'st Ferrari)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Sedriano 5-5 (2x Aliprandi, 2x Nicola, Palizzi)

UNDER 15 FEMMINILE: 8ª giornata, Inter-Milan 5-4 (2x Marrone, Marinari, Quaglia)

UNDER 11: campionato, Vigor Milano-Milan 6-5 (Ottaviano, Sabella, Caliari, Vera, Pecorelli)

UNDER 16: 25ª giornata, Milan-Atalanta 2-3 (36'st Esposti, 38'st Bernabè)

UNDER 18: 30ª giornata, Milan-Torino 0-1

UNDER 9: campionato, Centro Schiaffino-Milan 1-5 (4x Pagani, Bonsignore)