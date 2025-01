Prezzi derby in aumento: il confronto con le passate stagioni

L'ultimo derby della Madonnina si è giocato poco meno di due settimane fa eppure Milan e Inter sono pronte ad affrontarsi nuovamente: l'ultima volta è stata finale di Supercoppa Italiana con la vittoria dei rossoneri, il prossimo 2 febbraio sarà campionato con la squadra di Conceicao che farà gli onori di casa a San Siro.

Già da diversi giorni sono in vendita i biglietti per la sfida e rispetto agli anni passati viene confermato il trend dei prezzi in aumento. Rispetto alle stagione 2022-2023 si registra un'impennata in tutti i settori dello stadio - con un passaggio intermedio la passata stagione. Il settore in cui il rincaro è più evidente è quello primo rosso: aumento tra i 90 e i 120 euro, in base alla zona del settore. Lo stesso discorso vale per il primo arancio.

Aumento consistente anche nel secondo anello arancio: sempre tra i 90 e 110 euro nei settori centrali, circa 70 euro in quelli laterali. Anche il terzo anello registra aumenti significativi, il più rilevante il passaggio da 69 a 199 euro del terzo rosso.