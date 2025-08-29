Prima che gli venisse annullata Gimenez aveva dedicato la sua rete a Jashari

di Lorenzo De Angelis

Dopo Matteo Gabbia anche Santiago Gimenez si è visto strozzare la gioia del gol per via del VAR. Il gol del Bebote è stato infatti annullato per via di una posizione di fuorigioco millimetrica. 

Nell'attesa della revisione, comunque, l'attaccante messicano ha festeggiato la rete compiendo anche un gran bel gesto, ovvero mostrando alle telecamere la maglia di Ardon Jashari, infortunatosi gravemente nella giornata di ieri per via di uno scontro di gioco in allenamento proprio in allenamento. 