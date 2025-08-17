Prima il gol, poi l'infortunio: Milan-Bari di Leao dura appena 17 minuti

di Lorenzo De Angelis

Il primo gol della stagione del Milan porta la firma di Rafael Leao. Il numero 10 ha aperto le marcature con una rete da attaccante puro, peccato però che la gioia della marcatura è stata spezzata da un problema al polpaccio che l'ha costretto a lasciare il campo dopo appena 17 minuti dall'inizio della partita. 

Al suo posto è entrato Santiago Gimenez, partito dalla panchina perché in leggero ritardo con la preparazione rispetto ai compagni di squadra. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-BARI

MILAN (3-5-1-1): ︎ Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñan; Pulisic; Leao. A disp. Pietro Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Modric, Okafor, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Ivanov, Musah. All. Massimiliano Allegri.

BARI: Cerofolini, Sibilli, Pagano, Bellomo, Moncini, Pereiro, Vicari, Dickmann, Braunoder, Nikolaou, Dorval. A disp. Pissardo, De Lucci, Tripaldelli, Gytkjaer, Teixeira, Kassama, Rao, Manzari, Partipilo, Pucino, Verreth, Mane, Mavraj. All. Fabio Caserta.