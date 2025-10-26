Prima volta in gol per Jamie Vardy in Italia: ha segnato con la Cremonese

di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Il primo gol di Vardy in Serie A non basta alla Cremonese per aggiudicarsi il match con l'Atalanta. Finisce 1-1 con il giocatore inglese che sblocca il risultato al 33' della ripresa ed esultanza-show. Ma Brescianini al 39' firma il pareggio, il quarto di fila per l'Atalanta di Juric che resta però l'unica imbattuta in campionato. (ANSA).